США примут жесткие меры против РФ из-за провала потолка цен на нефть

Соединенные штаты продолжают принимать меры в отношении России за несоблюдение потолка цен на нефть. На данный момент обсуждается вопрос о том, чтобы сделать обслуживание судов, используемых РФ, более дорогим.
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