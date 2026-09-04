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4,5 млрд лет покоя подходят к концу: сближение с Сатурном запустило превращение кентавра в комету

4,5 млрд лет покоя подходят к концу: сближение с Сатурном запустило превращение кентавра в комету

450P/LONEOS уже формирует вокруг себя облако газа и пыли Астрономы обнаружили редкий пример того, как кентавр — небольшое ледяное тело внешней части Солнечной системы — начинает превращаться в комету.

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