Вандал «признался» в любви девушке, испортив строительные леса реставрируемого здания в Петербурге

Инспекторы ГАТИ уже закрасили изображение В канун празднования Дня Победы вандал выразил свои чувства к возлюбленной весьма неординарным способом, нанеся графическое изображение на строительные леса реставрируемого объекта культурного наследия - «Дома Единоверческой церкви святого Николая» по адресу улица Марата, 22-24 в Санкт-Петербурге.