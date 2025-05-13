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Петербургский дневник

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Вандал «признался» в любви девушке, испортив строительные леса реставрируемого здания в Петербурге

Вандал «признался» в любви девушке, испортив строительные леса реставрируемого здания в Петербурге

Инспекторы ГАТИ уже закрасили изображение В канун празднования Дня Победы вандал выразил свои чувства к возлюбленной весьма неординарным способом, нанеся графическое изображение на строительные леса реставрируемого объекта культурного наследия - «Дома Единоверческой церкви святого Николая» по адресу улица Марата, 22-24 в Санкт-Петербурге.

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