Группа подростков сожгла «Оку» на стоянке на Композиторов

В Выборгском районе Петербурга подростки подошли к автомобилю, после чего тот внезапно загорелся. Как стало известно Мойке78, вечером 11 октября на стоянке у дома 26, корпус 3 на улице Композиторов огонь охватил автомобиль ВАЗ-11113 «Ока» вишневого цвета 1997 года выпуска.