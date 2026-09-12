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Пострадавшие от атак БПЛА рязанцы купили 33 квартиры на выплаты от государства

Пострадавшие от атак БПЛА рязанцы купили 33 квартиры на выплаты от государства

РЯЗАНЬ, 12 сентября, ФедералПресс. Пострадавшие от атак БПЛА рязанцы уже приобрели на государственные выплаты 33 квартиры.

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