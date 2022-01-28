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Закрытость от жителей снизила рейтинг мэров южноуральских городов

Закрытость от жителей снизила рейтинг мэров южноуральских городов

«Глав.Индекс» подвел итоги уходящей недели. Сегодня телеграм-канал «Глав.Индекс» опубликовал рейтинг глав территорий Челябинской области.

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