“Пыталась сделать эффектную фотографию”: выяснились подробности смерти провалившейся под лед школьницы из Химок

Появились некоторые подробности трагедии, случившейся в подмосковных Химках 8 марта. 14-летняя школьница ушла под воду на льду канала имени Москвы возле парка Толстого – спасти ее, к сожалению, не удалось.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии