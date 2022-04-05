В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего собственника ООО «Росан Трейд», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму около 2 млрд рублей

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего собственника одного из крупнейших дилеров снегоходов и гидроциклов марки «Bombardier» компании ООО «Росан Трейд» Андрея Кушуля.