Происшествия

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В Санкт-Петербурге завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего собственника ООО «Росан Трейд», обвиняемого в уклонении от уплаты налогов на сумму около 2 млрд рублей

Главным следственным управлением Следственного комитета РФ по Санкт-Петербургу завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего собственника одного из крупнейших дилеров снегоходов и гидроциклов марки «Bombardier» компании ООО «Росан Трейд» Андрея Кушуля.

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