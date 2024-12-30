С того момента, как болгарскую православную церковь возглавил патриарх Даниил, считающийся человеком пророссийских взглядов и поддерживающий связи с Русской православной церковью и патриархом Кириллом, на него обрушился гнев местных евроатлантических политиков и их западных кураторов.