Рифхат Якупов: «Председатели колхозов были щедрее нынешних миллиардеров»

Как за последние десятилетия изменился Сабантуй? Кто единственный истинно татарский художник? Сколько мог заплатить фотографу за выставку председатель колхоза? Почему татары – «жутко перемешанный народ»? Как сохранить ясность ума к 80 годам? Об этом и многом другом в интервью «Татар-информу» рассказал известный татарский фотохудожник Рифхат Якупов.