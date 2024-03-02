«Полсекунды?» Макс Ферстаппен и Джордж Рассел обсудили преимущество Red Bull

«Полсекунды?» Макс Ферстаппен и Джордж Рассел обсудили преимущество Red BullGetty Images / Red Bull Content PoolТрехкратный чемпион мира Формулы 1 Макс Ферстаппен и Джордж Рассел на пресс-конференции в пятницу обсудили разницу в скорости между Red Bull Racing и Mercedes на старте сезона-2024.