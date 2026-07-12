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Кристиан Даннер о будущем Ферстаппена: «Гонки GT3 в световых годах от «Ф-1»

Бывший гонщик «Формулы-1» Кристиан Даннер считает, что Макс Ферстаппен останется в «Ред Булл» и в чемпионате, а не перейдет в гонки GT.

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