Врач предупредил о риске рака из-за безобидной привычки

Во время стресса или напряженной работы многие люди прикусывают губы или внутреннюю сторону щек, но эта безобидная на первый взгляд привычка может привести к тяжелым последствиям, предупредил онколог клиники «Евроонко» Антон Елкин.
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