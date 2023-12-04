Минобороны предложило снизить число заболеваний для отсрочки от армии

По мнению силового ведомства, проект разработали для «совершенствования организации проведения медосвидетельствования» для граждан с заболеваниями, которые «не оказывают существенное влияние на способность исполнять обязанности военной службы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии