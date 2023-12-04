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62ИНФО | Новости Рязани

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Минобороны предложило снизить число заболеваний для отсрочки от армии

Минобороны предложило снизить число заболеваний для отсрочки от армии

По мнению силового ведомства, проект разработали для «совершенствования организации проведения медосвидетельствования» для граждан с заболеваниями, которые «не оказывают существенное влияние на способность исполнять обязанности военной службы».

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