16 историй о людях, на которых следует вешать знак «Осторожно, токсично!»

В мире полно добрых людей. Но хватает и особ, которые всячески хотят отравить жизнь окружающим. И хорошо еще, если это человек, с которым судьба свела вас на каких-то полчаса, а не близкий родственник или сосед сверху.
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