Белый дом угрожает военным вмешательством, если Россия победит на Украине

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США считают высоко вероятным участие американских военных в противостоянии с российскими войсками в случае их победы на Украине.
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