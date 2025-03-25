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Алтайским дорожникам поставили задачу получить "Золотой каток". Что это за награда

Алтайским дорожникам поставили задачу получить "Золотой каток". Что это за награда

Такое поручение на коллегии ведомства дал вице-губернатор Александр Климин Заместитель председателя правительства Алтайского края Александр Климин поручил Минтрансу региона войти в число десяти лучших субъектов страны по качеству дорожной инфраструктуры, чтобы получить награду "Золотой каток".

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