Новая китайская ИИ-модель обвалила котировки крупнейших мировых компаний

Выпуск ИИ-модели китайского стартапа Moonshot, которая, по ее заявлениям, не уступает ведущим разработкам OpenAI и Anthropic, обвалил котировки крупнейших мировых компаний, свидетельствуют данные TradingView.
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