Барнаульцы пожаловались на горы снега, которые скидывают за новым ЖК

По словам местной жительницы, горожане жалуются на проблему, но никаких мер так и не принято Жительница барнаульского ЖК "Озон" в Северном Власихинском проезде рассказала о массовом сбросе снега за домами, пишет "Черное и Белое Барнаул".
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