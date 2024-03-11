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Барнаульцы пожаловались на горы снега, которые скидывают за новым ЖК

Барнаульцы пожаловались на горы снега, которые скидывают за новым ЖК

По словам местной жительницы, горожане жалуются на проблему, но никаких мер так и не принято Жительница барнаульского ЖК "Озон" в Северном Власихинском проезде рассказала о массовом сбросе снега за домами, пишет "Черное и Белое Барнаул".

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