Politico: еврокомиссаром по обороне могут назначить главу МИД Польши Сикорского

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в случае переизбрания создаст должность комиссара Европейского союза (ЕС) по обороне и может назначить на этот пост главу МИД Польши Радослава Сикорского.
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