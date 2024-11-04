В Госдуму внесут проект о мгновенном информировании о нарушении ПДД

С инициативой выступили депутаты от партии ЛДПР Депутаты Государственной думы от ЛДПР внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект, который предполагает информирование водителя о нарушении ПДД красным сигналом сразу после его фиксации.
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