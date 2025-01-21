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Царьград

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Презентация "Военной истории России" с участием Владимира Мединского

Презентация "Военной истории России" с участием Владимира Мединского

В ТАСС состоится презентация учебного пособия "Военная история России" под редакцией Владимира Мединского, одобренного Министерством просвещения.

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