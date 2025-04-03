Генпрокуратура признала нежелательными фонды Элтона Джона

В ведомстве заявили, что они участвуют в информационной кампании «по очернению России»Фонды неправительственной организации Elton John AIDS Foundation признаны нежелательными в России, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии