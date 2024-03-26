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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Защитник «Ливерпуля» Робертсон повредил голеностоп в товарищеской игре Шотландии. Предыдущая травма тоже была в сборной – из-за нее защитник пропустил три месяца

Защитник сборной Шотландии, представляющий «Ливерпуль», был заменен на 37-й минуте товарищеской игры.

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