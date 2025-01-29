«Известный лицемер»: Гашек высказался о допуске российских хоккеистов к международным соревнованиям

Доминик Гашек прокомментировал возможный допуск россиян на международные соревнования. По его мнению, их следует вернуть при условии, что «страна немедленно завершит СВО и признает ответственность за нанесённый урон».
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