В Иванове установили мемориальную доску в честь академика РАН Оскара Койфмана

В Иванове увековечили память выдающегося ученого и бывшего ректора ИГХТУ Оскара КойфманаВ Иванове увековечили память выдающегося ученого и бывшего ректора ИГХТУ Оскара Койфмана - на фасаде здания вуза, как и планировалось ранее, установили мемориальную доску в его честь.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)