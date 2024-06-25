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Ивановские новости

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В Иванове установили мемориальную доску в честь академика РАН Оскара Койфмана

В Иванове установили мемориальную доску в честь академика РАН Оскара Койфмана

В Иванове увековечили память выдающегося ученого и бывшего ректора ИГХТУ Оскара КойфманаВ Иванове увековечили память выдающегося ученого и бывшего ректора ИГХТУ Оскара Койфмана - на фасаде здания вуза, как и планировалось ранее, установили мемориальную доску в его честь.

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