Хавбек «Спартака» Мартинс о Кубке: «Сделаем все возможное, чтобы обыграть «Динамо» в финале»

Кристофер Мартинс поделился ожиданиями от финала БЕТСИТИ Кубка России с «Динамо». Хавбек «Спартака» высказался после матча 1/2 финала с «Енисеем» (3:0).

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх