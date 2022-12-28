Жители ЯНАО на акции «Пушистый день» забрали из приютов 17 кошек и 7 собак

В ЯНАО подвели итоги традиционной окружной акции помощи бездомным животным «Пушистый день». Она проходила с 17 по 27 декабря в приютах для животных Салехарда, Губкинского, Муравленко, Шурышкарского, Приуральского, Ямальского и Тазовского районов.