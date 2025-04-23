Выплаты беременным школьницам: мнение россиян

К введению единовременных выплат беременным школьницам положительно относится менее половины россиян (43%), свидетельствуют результаты опроса, проведенного в апреле Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
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