Помощь техподдержки: мошенники стали атаковать клиентов сотовых операторов Алиса БронскаяЭксперты предупредили о новых методах мошенников, которые активно применяют ложные ресурсы «техподдержки» для атак на клиентов операторов связи.
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