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Елесин о серии с ЦСКА: «Это были принципиальные матчи. Для хоккея хорошо иметь такие противостояния, почти как дерби. Нам улыбнулась удача: вратарь отлично сыграл, мы свои голы забили»

«Локомотив» обыграл московский клуб со счетом 4-1 в первом раунде. В финале команда уступила «Металлургу» (0-4 в серии).

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