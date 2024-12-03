Независимая судебная система,говорите...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Lucy Dickerson. Последняя новость сегодняшнего утра, отодвинувшая на задний план ну буквально всё - и Сирию, и сопредельную территорию, ранее известную как Украина, и потенциальные кандидатуры на посты в Белом Доме в администрации Трампа, и Газу, и Ливан, и всё-всё-всё вообще.

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Комментарии
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владимир рябченко
Ой! сердюковщину напомнило...
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14 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Судебная система везде хромает,а у нас она вообще ни какая!
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13 час.
Александр Дубков
а у нас ее просто нет,аона для барыг
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12 час.

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