Lucy Dickerson. Последняя новость сегодняшнего утра, отодвинувшая на задний план ну буквально всё - и Сирию, и сопредельную территорию, ранее известную как Украина, и потенциальные кандидатуры на посты в Белом Доме в администрации Трампа, и Газу, и Ливан, и всё-всё-всё вообще.
Независимая судебная система,говорите...
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
владимир рябченко
Ой! сердюковщину напомнило...
Ответить
14 час.
ЕА
Евгений Алексеенко
Судебная система везде хромает,а у нас она вообще ни какая!
Ответить
13 час.
Александр Дубков
а у нас ее просто нет,аона для барыг
Ответить
12 час.
Свежие комментарии