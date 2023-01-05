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Власти Кемерова проверили и отремонтировали электрокоробы на площади Советов

Власти Кемерова проверили и отремонтировали электрокоробы на площади Советов

Вчера на них пожаловалась жительница города.Власти Кемерова отреагировали на жалобу горожанки об опасных электрокоробах на площади Советов, на один из которых наткнулась  и в результате лопнула «плюшка», отбросив в сторону ехавшего на ней ребенка.

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