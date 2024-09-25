Песков оценил вероятность встречи Путина с другими лидерами "пятерки" Совбеза ООН

Перспективу встречи президента России Владимира Путина с главами стран — постоянных членов Совета Безопасности ООН (Китай, США, Великобритания, Франция) можно расценивать исключительно как нереалистичную.
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