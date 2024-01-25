Пискарев: деятельность издания DOXA признали нежелательной в России

Издание DOXA включили в список нежелательных организаций. Председатель Комиссии ГД по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что организация DOXA причастна к обучению диверсантов на территории РФ.
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