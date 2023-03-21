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RNZ: примкнувший к ВСУ новозеландец Кейн Те Тай погиб в ходе боев на Украине

RNZ: примкнувший к ВСУ новозеландец Кейн Те Тай погиб в ходе боев на Украине

Наемник из Новой Зеландии Кейн Те Тай, который примкнул к украинской армии для противостояния с Россией, был ликвидирован в ходе боестолкновений в зоне СВО.

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