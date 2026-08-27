АВТОВАЗ раскрыл ключевые задачи на 2027 год

На 2026-2027 годы АВТОВАЗ наметил несколько крупных задач. Среди них – расширение модельного ряда Lada, рост эффективности производства, повышение качества комплектующих, углубление локализации и перенос НИОКР в Россию.
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