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Тульские новости

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ПВО Тульской области сбили беспилотник ВСУ ночью

ПВО Тульской области сбили беспилотник ВСУ ночью

Ранее дрон был уничтожен вечером 30 августа.Ночью 30 августа ВСУ не оставляют попыток атаковать Тульскую область.

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