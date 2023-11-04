Чернышенко: свыше 110 млн россиян зарегистрировались на "Госуслугах"

Более 110 миллионов граждан России зарегистрировались на портале "Госуслуги". Такое заявление сделал вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко во время открытия экспозиции "Мои цифры" на выставке-форуме "Россия".
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