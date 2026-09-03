Дин Сюэсян заявил о стрессоустойчивости экономики Китая в 2026

Заместитель премьера Госсовета КНР Дин Сюэсян отметил высокую стрессоустойчивость экономики Китая на Восточном экономическом форуме, который проходит с 1 по 4 сентября во Владивостоке.
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