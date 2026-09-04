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Мәгариф министрлыгы яңа уку елына тәрбия эше планын раслады

Мәгариф министрлыгы яңа уку елына тәрбия эше планын раслады

Россия Мәгариф министрлыгы 2026/27 уку елына балалар бакчалары, мәктәпләр һәм көллиятләрнең тәрбия эшенең календарь планнарына кертергә тәкъдим ителгән чаралар исемлеген раслады.

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