Мәгариф министрлыгы яңа уку елына тәрбия эше планын раслады

Россия Мәгариф министрлыгы 2026/27 уку елына балалар бакчалары, мәктәпләр һәм көллиятләрнең тәрбия эшенең календарь планнарына кертергә тәкъдим ителгән чаралар исемлеген раслады.
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