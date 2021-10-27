Тихоокеанский флот России получит четыре новых подлодки

Подводные силы Тихоокеанского флота России пополнят четыре подводных крейсера проекта 955 «Борей-А» и атомных подлодки проекта 885М «Ясень-М», рассказал начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.
Подводные силы Тихоокеанского флота России пополнят четыре подводных крейсера проекта 955 «Борей-А» и атомных подлодки проекта 885М «Ясень-М», рассказал начальник штаба командования подводных сил Тихоокеанского флота контр-адмирал Аркадий Наварский.
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