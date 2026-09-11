Новый седан Geely Galaxy TT стал хитом в Китае: полный привод, 578 л.с. и 10 тыс. заказов за 15 минут. Цена топовой версии — 186 тыс. юаней (2,41 млн рублей)

А базовая заднеприводная версия с мотором мощностью 333 л.с. стоит всего 130 тыс. юаней — 1,69 млн рублей Geely вывела на китайский рынок новый электрический Galaxy TT, и он сразу же стал хитом.
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