Запуск первого спутника для интернета вещей отложен. Для проведения проверок ПО

«Роскосмос» планировал отправить экспериментальный спутник «Марафон-IoT» на орбиту одновременно со спутником «Метеор-М» №2-4 с космодрома «Восточный»Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос», перед тем, как спутник отправится в космос, потребовалось решить ряд возникших задач.