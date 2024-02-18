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Запуск первого спутника для интернета вещей отложен. Для проведения проверок ПО

Запуск первого спутника для интернета вещей отложен. Для проведения проверок ПО

«Роскосмос» планировал отправить экспериментальный спутник «Марафон-IoT» на орбиту одновременно со спутником «Метеор-М» №2-4 с космодрома «Восточный»Как сообщает ТАСС со ссылкой на «Роскосмос», перед тем, как спутник отправится в космос, потребовалось решить ряд возникших задач.

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