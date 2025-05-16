В московское метро вернули уничтоженный барельеф со Сталиным

политики выступали против его открытия Утраченную скульптуру восстановили к 90-летию «подземки» К 90-летию Московского метрополитена в переходе с Кольцевой станции «Таганской» на радиальную восстановили барельеф с изображением Иосифа Сталина, против которого выступало столичное отделение партии «Яблоко».
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