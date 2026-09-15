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Пронедра

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Священник объяснил последствия кремации для души умершего

Священник объяснил последствия кремации для души умершего

Кремация не определяет посмертную судьбу человека и сама по себе не может считаться причиной изменения участи его души.

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