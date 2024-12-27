Британский эксперт Меркурис: Путин и Трамп могут встретиться в конце января Президент РФ Владимир Путин может встретиться с новым главой Белого дома Дональдом Трампом по вопросу урегулирования украинского конфликта уже в конце января.
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