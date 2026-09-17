Премьер Армении Никол Пашинян рассказал, что изучает русский язык

Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал, что сейчас занимается изучением русского языка в академии управления.
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