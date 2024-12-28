Какие витамины необходимы зимой

Зимой забота о здоровье становится особенно актуальной для каждого из нас. Холодные температуры и сокращение светового дня влияют на метаболизм, а жесткие условия зимы способствуют недостатку витаминов и других жизненно важных веществ, как объяснила Юлия Мальцева, нутрициолог и эксперт по функциональному питанию в интервью для «Газеты.