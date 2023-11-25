В России разработали устройство для поиска поломок техники на ранней стадии

В студенческом конструкторском бюро Московского авиационного института (МАИ) разработали прибор, который предназначен для поиска неисправностей в радиоэлектронной аппаратуре, нарушений работы двигателей и других технических систем, а также поиска дефектов труб.
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